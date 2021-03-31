عاجل.. إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهري آذار ونيسان مع المكافأة

2021/03/31 | 16:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهري آذار ونيسان مع المكافأة.

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