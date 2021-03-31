إدارة بايدن تتيح لصحفيين دخول مرافق احتجاز الأطفال اللاجئين

2021/03/31 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتعرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى ضغوط متواصل للكشف عن تفاصيل الإجراءات التي ستتخذ بحق اللاجئين، بعد أن وصل آلاف الأطفال والعائلات إلى الحدود الأميركية-المكسيكية.

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