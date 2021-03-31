مكتب الكعبي يكشف عن جمع تواقيع نيابية لإقالة علاء المعمار من منصبه

2021/03/31 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، عن جمع عدد من النواب تواقيع نيابية لإقالة أمين بغداد علاء المعمار من منصبه.

المكتب قال في بيان مقتضب، ان عدداً من النواب جمعوا تواقيع لإقالة أمين بغداد من منصبه، في حين أكد الكعبي في بيان آخر ان بعض مفاصل الدولة والخدمية منها بوجه خاص يجب ان تُناط مهام ادارتها لكفاءات نزيهة ومهنية متخصصة، بعيدا عن المحاصصة المقيتة، مضيفا ان مجلس النواب سيكون له موقف رقابي حازم من في متابعة نوع وحجم الخدمات المقدمة لجميع مناطق بغداد ومحاسبة الجهات المقصرة وتخليص أمانة العاصمة من الفاسدين والسراق وعديمي الخبرة والكفاءة على حد تعبيره.

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