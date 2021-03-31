كما رواه شاهد عيان: الخاتمة - دلور ميقري

2021/03/31 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري بينما كنتُ أتساءل في نفسي، عما سيكونه مصيرنا أنا والأصدقاء عقبَ فك الحصار، جاء وصبفُ الحكيم وأمرني أن أتهيأ لمقابلة الباشا.



بعد قليل، كنتُ في حضرة هذا الأخير.



رأيته في مكانه المعهود بالديوان، لكنه هذه المرة كان جالساً وقد بدت الحيوية على ملامحه.



كذلك كان الحكيمُ واقفاً، وبين قدميه صندوقٌ صغير، محلّى بالصدف والفضّة.



خاطبني الجزّارُ، مشيراً إلى الصندوق بأصبعه: " ستنال مكافأتك، كما وعدتك، لو أنني انت ......





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