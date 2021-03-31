بدء جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة

2021/03/31 | 16:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، جلسته الاعتيادية المخصصة للتصويت على قانون الموزانة الاتحادية لعام 2021.وقال مصدر نيابي لـ”النور نيوز”، ان “مجلس النواب عقد جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المخصصة لتمرير مشروع قانون الموزانة الاتحادية العامة لعام 2021”.

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