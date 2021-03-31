عاجل.. إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهري آذار ونيسان مع المكافأة

2021/03/31 | 16:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهري آذار ونيسان مع المكافأة.وقال وزير العمل عادل الركابي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداءً من عصر هذا اليوم الاربعاء 31/ …

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