2021/03/31 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يبدأ بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية َالعراق للسنة 2021”.

وكان مجلس النواب، عقد اليوم الاربعاء، جلسته رقم 46 برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور ٢١٥ نائباً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يباشر التصويت على قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يباشر التصويت على قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).