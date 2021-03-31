البرلمان يعقد جلسة التصويت على الموازنة برئاسة الحلبوسي وحضور ٢١٥ نائباً

2021/03/31 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته رقم 46 برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب، عقد اليوم الاربعاء، جلسته رقم 46 برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور ٢١٥ نائباً”.

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