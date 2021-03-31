إرتفاع كورونا في العراق.. 6664 إصابة جديدة

2021/03/31 | 16:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 6664 إصابة جديدة.

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