عاجل.. 215 نائباً يحضرون جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/31 | 16:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الدائرة الإعلامية، اليوم الاربعاء، ان عدد حضور جلسة التصويت على الموازنة المالية لعام 2021 وحل البرلمان بلغ 215 نائباً.

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