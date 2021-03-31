تسارع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث

2021/03/31 | 16:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل معدل التضخم في منطقة اليورو الارتفاع للشهر الثالث على التوالي خلال مارس/آذار، مع زيادة تكاليف الخدمات والطاقة.

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