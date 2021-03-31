اللجنة المالية تعلن إدراج تعديل يتعلق بالنسبة التراكمية باحتساب الراتب التقاعدي بالموازنة

2021/03/31 | 16:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت النائب اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، الأربعاء، إدراج تعديل يتعلق بالنسبة التراكمية في احتساب الراتب التقاعدي بالموازنة.

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