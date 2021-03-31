من أجل بقاء الاقليم مستقرا.. عضو بالديمقراطي يتحدث عن أسباب زيارة بارزاني إلى فرنسا

2021/03/31 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيروان حسن، اليوم الأربعاء إن زيارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، إلى فرنسا تأتي من أجل توطين العلاقات بين الطرفين.

وذكر سيروان حسن، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فرنسا ساعدت الإقليم كثيرا وخاصة في الحرب ضد داعش ويتمتع الإقليم بعلاقات مميزة معها".

وأضاف حسن، أن "الزيارة تأتي من أجل التأكيد على أن الإقليم مع الاستقرار والسلام في المنطقة والابتعاد عن الصراع الإقليمي والدولي، ويجب أن تبقى هذه المنطقة آمنة ومستقرة وبعيدة عن التدخلات، ومحاولة زجها في أي صراع".

وأشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن "الزيارة ستناقش ايضا قضايا اقتصادية واستثمارية مع الرئيس الفرنسي ماكرون".

وبدأ رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مساء أمس الأول الإثنين، زيارة رسمية إلى فرنسا يلتقي خلالها الرئيس ايمانويل ماكرون.

ويرافق بارزاني في الزيارة كل من فوزي حريري رئيس ديوان رئاسة الاقليم، وفلاح مصطفى مستشار العلاقات الخارجية.

وهذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى فرنسا خلال رئاسة إيمانويل ماكرون، إذ سبق وأن زار باريس في الـ 2 من كانون الأول 2017، رئيساً لوزراء إقليم كردستان وقتها.

وكان الرئيس الفرنسي أجرى زيارة مهمة إلى العراق في أيلول العام الماضي، التقى خلالها في العاصمة بغداد، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أكد خلالها على ضرورة صيانة القرار السيادي في العراق وتدعيم سلطة القانون.

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