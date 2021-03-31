2021/03/31 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: بدء اعمال جلسة التصويت على الموازنة برئاسة الحلبوسي

مراسل التغيير: عدد النواب الحاضرين في الجلسة 215 نائب

مراسل التغيير: الحلبوسي يغلق باب النقاش للبدء بالتصويت على الموازنة

مراسل التغيير: تم التصويت على المادة الأولى من الموازنة الإتحادية

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