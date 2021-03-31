العراق يسجل اعلى حصيلة للاصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة

2021/03/31 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الأربعاء، عن تسجيل اعلى حصيلة للاصابات بفايروس كورونا منذ تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إنها سجلت 6664 إصابة جديدة بكورونا.

واضافت: ان عدد حالات التعافي المسجلة بلغت 4210 حالة شفاء، فيما سجلت 37 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس خلال 24 ساعة المنصرمة في عموم العراق.

وأشارت الوزارة الى ان 17180 شخصاً تلقوا لقاح كورونا.

وادناه وثيقة بالموقف الوبائي واللقاحي صادر عن الوزارة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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