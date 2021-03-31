وصول آلاف اللقاحات المضادة لكورونا الى رابرين

2021/03/31 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت ثلاثة الاف من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا الى منطقة رابرين وبامكان المواطنين من الان استخدام اللقاح.

وقال مسؤول قسم الاعلام والعلاقات في المديرية العامة لصحة رابرين طه محمد لـ PUKmedia اليوم الاربعاء، ان الوجبة الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا وصلت الى رابرين وبامكان جميع المواطنين وعناصر القوات الامنية استخدام اللقاح.

واضاف، ان اللقاح متوفر حاليا في المراكز الصحية التالية بحدود رابرين:

-مستشفى الشهيد عبد الرحمن العام في سنكسر.

-مركز صحة رابرين في قلعة دزي.

-مركز صحة رابرين في رانيةز

-مركز صحة جوارقورنه.

-مركز صحة حسين بستستيني في حاجياوا.

PUKmedia محمد رسول

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