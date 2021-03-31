"قائمة المليون شخص".. محكمة أميركية تقول كلمتها بشأن إجراءات أف بي أي

2021/03/31 | 16:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت محكمة أميركية دستورية قائمة مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" لأكثر من مليون شخص مصنفين كـ"إرهابيين أو مشتبه به"، معللة قراراها بأن هذا الأمر يقع تحت "سلطة الحكومة لحماية حدودها".

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