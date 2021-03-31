2021/03/31 | 16:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأربعاء 31 مارس 2021 | 04:57 مساءً

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انسحاب كتلتين من جلسة التصويت على موازنة 2021

انسحبت كتلتين نيابيتين، الاربعاء، من جلسة التصويت على تمرير الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.



وذكر مصدر نيابي عن" انسحاب كتلتي دولة القانون والنهج الوطني من جلسة التصويت على قانون الموازنة العام للسنة 2021 والمنعقدة حلياً برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس".

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