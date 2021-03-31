العلاقات العائلية الدّافئة، وخط الفقر - نادية خلوف

2021/03/31 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف قبل أن نتحدّث عن خطّ الفقر سوف نتحدّث عن العلاقات العائليّة " الدافئة" في شرقنا العربي ، و المسلم .



نتساءل: هل هي دافئة فعلاً ؟ قد تكون تلك شائعة من الشّائعات التي نطلقها ، ثمّ نصدّقها ، فمثلاً يقال أن البطل يوسف العظمة كان يقاتل الفرنسيين لأنه كان يناصر تركيا ، ومن تاريخه المعروف أنّه " تنقل يوسف في الأعمال العسكرية بين دمشق والآستانة.



ففي عام 1908 أرسل إلى الآستانة وعيِن مدرباً مساعداً لماد ......





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