خالفوا شروط الإقامة.. الداخلية تلقي القبض على 713 أجنبياً وتسفرهم خارج البلاد

2021/03/31 | 17:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، تسفير 713 أجنبياً من جنسيات مختلفة، لمخالفتهم شروط الإقامة في العراق.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آذار 2021)، إنه "قامت ملاكات مديرية شؤون الإقامة/بغداد، بتسفير ٧١٣ شخصاً من مختلف الجنسيات، خارج أراضي جمهورية العراق".

وأضاف، أنه "تم إلقاء القبض عليهم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".

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