العراق يسجل اعلى حصيلة اصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء

2021/03/31 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الاربعاء، عن تسجيل اعلى حصيلة اصابات

يومية بفيروس كورونا المستجد في عموم

العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية، منذ

تفشي الوباء في شباط 2020.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وك

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