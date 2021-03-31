مجلس النواب يبدأ بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021

2021/03/31 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مجلس النواب، الأربعاء، جلسته

الخاصة بالتصويت على مشروع قانون

الموازنة.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح اعمال

الجلسة

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