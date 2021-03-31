الصحة تسجل 6664 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/03/31 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء ، عن تسجيل 6664 اصابة بـ وباء كورونا و 4210 حالة شفاء اضافة الى وفاة 37 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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