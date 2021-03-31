مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الموازنة العامة

2021/03/31 | 17:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بدأ البرلمان، الأربعاء، بالتصويت على فقرات مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري.وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، إن “مجلس النواب بدأ بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021”.واكدت الدائرة الاعلامية ان “عدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين في الجلسة بلغ 215 نائبا”.وبحسب البيان، “بدأ البرلمان بالتصويت على مشروع […]

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