2021/03/31 | 17:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء،ة سفير جمهورية فرنسا لدى العراق برونو اوبير، فيما شكك بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، مشيرا الى أوضاع أمنية صعبة.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يشكك بإجراء الانتخابات في موعدها: أوضاع أمنية صعبة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يشكك بإجراء الانتخابات في موعدها: أوضاع أمنية صعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).