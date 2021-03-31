2021/03/31 | 17:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة النزاهة، صدور قرار حكمٍ بالسجن لمدة (15) سنة للمدير الأسبق للمصرف الزراعي فرع العمارة بتهمة الاختلاس، موضحةً أن قرار الحكم تضمَّن إلزام المُدان برد مبلغ مليار دينار.وأفادت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 15 سنة لمدير مصرف في ميسان وإلزامه برد مليار دينار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 15 سنة لمدير مصرف في ميسان وإلزامه برد مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).