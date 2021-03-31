لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تكشف عن تسويات في الموازنة على حساب الشعب

2021/03/31 | 17:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، اليوم الاربعاء، عن تسويات على حساب الشعب مقدارها 609 مليارات دينار، ضمن الموازنة المالية لعام 2021، مشيرة الى زيادة القروض الاجنبية، بحسب وثيقة حصل عليها “النور نيوز”.

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