حصيلة وبائية ثقيلة في العراق.. وتفاعل أكبر مع حملات التطعيم

2021/03/31 | 17:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 850 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 6600 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 31 آذار/شباط، وتضمن تسجيل أكثر من 6600 إصابة، و37 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 89.3%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 77 ألف شخص، 468 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 14 ألفًا و323 شخصًا.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 17 ألف شخص.

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