2021/03/31 | 17:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الاقتصادي في ولاية "شيكاغو" الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2018، ليتجاوز توقعات المحللين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النشاط الاقتصادي في "شيكاغو" يرتفع لأعلى مستوى منذ 2018) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النشاط الاقتصادي في "شيكاغو" يرتفع لأعلى مستوى منذ 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).