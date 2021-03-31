الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب إعلان خطة البنية التحتية

2021/03/31 | 17:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب إعلان الرئيس جو بايدن خطة البنية التحتية.

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