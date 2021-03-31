وزير الصحة يصل بيروت

2021/03/31 | 17:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الصحة حسن التميمي، الأربعاء، إلى بيروت للتعاون بشأن جائحة كورونا.وقالت وزارة الصحة في بيان إن “التميمي ترأس وفدًا وزاريا رفيع المستوى، وصل في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية”.واضافت ان “هدف الزيارة هو لغرض التواصل والدعم في مواجهة جائحة كورونا ومتابعة عدد من القضايا الصحية”.

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