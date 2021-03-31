بيان للديوان الملكي السعودي بعد استقبال بن سلمان للكاظمي

2021/03/31 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، بيانا بعد استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في الرياض.وقال الديوان في بيانه إنه "تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصل الرياض اليوم مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق في زيارة رسمية للمملكة".وأضاف أن "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كان في مقدمة مستقبلي دولته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي".وتابع البيان أنه "فور نزول الكاظمي من الطائرة أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدومه، فيما رسمت الطائرات السعودية علم جمهورية العراق الشقيقة في الجو".وأشار البيان الى أن "رئيس الوزراء في جمهورية العراق أجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف، بعد ذلك تبادل دولته التحية مع مستقبليه، كلٍ من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض، وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية".ورحب ولي العهد بحسب البيان "بالوفد الرسمي لدولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق ، كلٍ من معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد محمد حسين بكي، ومعالي وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي، ومعالي وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، ومعالي وزير الداخلية عثمان علي فرهود الغانمي، ومعالي وزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل الساعدي، ومعالي وزيرة الإعمار والإسكان نازنين محمد وسو، ومعالي وزير الزراعة محمد كريم جاسم الخفاجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، ومستشار الأمن القومي قاسم محمد جلال الأعرجي، ورئيس هيئة الاستثمار الوطني الدكتورة سها داوود الياس النجار، ومحافظ الأنبار علي فرحان حميد، ومحافظ المثنى أحمد منفي جودة، ووكيل وزير الخارجية نزار الخير الله، ووكيل رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد علي حسين الدليمي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء أحمد محمد نجاتي، والقنصل العراقي بالمملكة مهدي عبدالله محل".وأوضح أنه "بعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق في موكب رسمي إلى الديوان الملكي بقصر اليمامة".

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