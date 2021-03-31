بايدن يعتزم إعلان خطة للبنية التحتية تتجاوز تريليوني دولار

2021/03/31 | 17:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن حزمة بنية تحتية تزيد قيمتها عن تريليوني دولار في وقت لاحق من اليوم الأربعاء حيث تحول إدارته

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