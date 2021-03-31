2021/03/31 | 17:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]صوت مجلس النواب، الأربعاء، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على المادتين الأولى والثانية من قانون الموازنة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على المادتين الأولى والثانية من قانون الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).