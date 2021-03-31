بالوثائق: مجلس النواب يصوت على مواد وفقرات في موازنة 2021

2021/03/31 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت عضو اللجنة المالية ماجد التميمي ، التصويت على فقرتين مهمتين بقانون موازنة 2021، التي يجري التصويت عليها حالياً في المجلس.

وقالت التميمي في صفحتها موقع فيس بوم إن "المجلس صوت على الفقرة الـ 11 التي تلزم وزارة المالية توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير وإعادة إعمار مدينة الصدر"

وأضافت إن المجلس " صوت أيضاً على المادة (2 /أولا الفقرة 8) التي تخص صندوق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط الخام أو النفط المكرر او الغاز".

قبل ذلك ، قال عضو مجلس النواب النائب حسن خلاطي، اليوم الاربعاء، إن هناك اتفاقا عاماً بين الكتل على تمرير الموازنة بجلسة اليوم.

وذكر خلاطي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "هناك اتفاقا عاما على تمرير الموازنة وترحيل المواد الخلافية أو ابقائها دون تصويت"، مبينا أن "المواد الخلافية حالياً تتمثل بحصة كردستان والقروض الخارجية وسعر الصرف والأخير لم يحسم حتى الآن وفقرة التصويت على سعر الصرف الحالي أجلت".

وأضاف انه "سيتم إعادة النظر بالنقاط الخلافية خلال الجلسة وربما تعدل وتدرج في التصويت، وهناك مساران في مجلس النواب بشأن سعر الصرف الأول يضع الأمر بيد الحكومة والثاني يقول إن البرلمان قادر على التعديل ونتأمل التوصل لسعر صرف وسطي وسيكون الملف موضع نقاش في الجلسة".

وبدأ مجلس النواب، قبل قليل التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لنسة 2021 ،

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن المجلس عقد جلسة التصويت على الموازنة بحضور 215.

قبلها ، أكد النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، إن قانون الموازنة العامة للبلاد تشافى كلياً وسيتم التصويت عليه خلال جلسة اليوم أو غداً الخميس.

وقال العميري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "مسودة مشروع الموازنة التي وصلت إلى البرلمان كانت مشوهة ولا تمثل تطلعات الشعب العراقي، لكن اللجنة المالية في مجلس النواب أجرت تعديلات عليها حتى وصلت مرحلة التشافي كليا وسيتم التصويت عليها خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم أو يوم غد الخميس".

وأضاف ان "الخلافات على الموازنة كانت تتعلق بحصة الإقليم وعندما تم حلها ظهرت خلافات سياسية بين الأحزاب الشيعية والسنية، أيضا تم حلها لتظهر مشكلة أخرى هي خلافات بين الكتل الشيعية- الشيعية، لكن جميع هذه الخلافات توصلنا الى إتفاق نهائي بشأنها".

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