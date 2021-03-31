2021/03/31 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

صوت مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، على المادة الخاصة بصندوق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط أو الغاز.

وقالت عضو عضو اللجنة المالية في البرلمان، ماجدة التميمي، على صفحتها بموقع "فيسبوك" إن "مجلس النواب صوت على المادة (2/اولا الفقرة 8) التي تخص صندوق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط الخام او النفط المكرر او الغاز".

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة بتفاصيل المادة التي صوت عليها البرلمان، وتتضمن أن تؤسس صناديق في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام أو الغاز يدار من قبل المحافظ يمول شهريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: مجلس النواب يصوت على المادة الخاصة بصندوق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط أو الغاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: مجلس النواب يصوت على المادة الخاصة بصندوق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط أو الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).