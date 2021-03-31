أمريکا أمام تحدّ باسم محور المقاومة

2021/03/31 | 17:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كانت الولايات المتحدة تؤكد على فكرة النظام العالمي الجديد على مدى العقدين الماضيين ، متحدثة تحديدًا عن النظام الجديد في الشرق الأوسط ، لم يتم ن...

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