العراق يسجل أعلى معدل إصابات منذ تفشي وباء كورونا

2021/03/31 | 17:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق....

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