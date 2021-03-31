2021/03/31 | 17:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُصوت على المادة 3 من قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُصوت على المادة 3 من قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).