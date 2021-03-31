مجلس النواب يصوت على المادة 1 و2 من قانون الموازنة العامة

2021/03/31 | 17:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، يوم الأربعاء، على المادة 1 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للعام 2021.

وقالت النائب ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المجلس صوت خلال جلسته رقم 46 على المادة 1 من مشروع قانون الموازنة.

من جانبه قال النائب حسن آلي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المجلس صوت خلال جلسته على المادة 2 من مشروع قانون الموازنة.

وكان مجلس النواب، قد بدأ في وقت سابق من اليوم، عقد جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ PUKmedia، ان المجلس بدأ عقد جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

واضاف: ان نصاب القانوني للجلسة متحقق بحضور 215 نائبا، لافتا الى ان الجلسة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

واشار الى ان الجلسة تتضمن التصويت على الموازنة، وعلى حل مجلس النواب.

PUKmedia خاص

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