"النزوح صوت شعب" بمعرض فوتوغرافي في خورماتو

2021/03/31 | 17:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم اعلام مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الأربعاء، معرضا للصور الفوتوغرافية للفنان المصور أبو بكر محمد بعنوان ( النزوح صوت شعب)ز

وحضر المعرض كريم شكور محمد مسؤول تنظيمات 16 حمرين وأعضاء وكواردر المركز، بالاضافة الى جمهور غفير من مختلف الشرائح والمجتمعات.

وتضمن المعرض صورا فوتوغرافية توثق نزوح المواطنين بعد محاولة النظام الصدامي المقبور استعادة المدن والقصبات التي فقد السلطة فيها وسيطر عليها البيشمركة أبان انتفاضة عام 1991.

PUKmedia/عمر اواره

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