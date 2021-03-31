بعد السعودية والإمارات.. الأردن يعلن موقفه من أزمة سد النهضة

2021/03/31 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت السعودية قد أصدرت بيانا، الثلاثاء، أكدت فيه دعمها ومساندتها لمصر والسودان، في ملف سد النهضة الإثيوبي.

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