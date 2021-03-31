2021/03/31 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: البرلمان يصوت بتمرير المواد العشرة الأولى من قانون الموازنة

مراسل التغيير: مجلىس النواب يصوت على المادة 8 و 9 من قانون الموازنة

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