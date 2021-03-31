2021/03/31 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمرير تمرير المادة 2 و 3 من قانون الموازنة وبداية التصويت على المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة

مراسل التغيير: مجلىس النواب يصوت على المادة الخامسة من قانون الموازنة

مراسل التغيير: مجلىس النواب يصوت على المادة الرابعة من قانون الموازنة

مراسل التغيير: تم التصويت وتمرير المادة 2 و 3 من قانون الموازنة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | تمرير المادة 2 و 3 من قانون الموازنة وبداية التصويت على المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | تمرير المادة 2 و 3 من قانون الموازنة وبداية التصويت على المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).