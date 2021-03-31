2021/03/31 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يصوت على المواد من 6 إلى 10 من قانون الموازنة المركز الخبري الوطني.

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