باريس وَكْر المُخابرات والإغتيالات - الطاهر المعز

2021/03/31 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز اغتيال "دولسي سبتمبر" بباريس 29 آذار/مارس 1988كانت "دولسي سبتمبر" (20 آب/أغسطس 1935 – 29 آذار/مارس 1988 ) مناضلة من جنوب إفريقيا، وممثلة "المؤتمر الوطني الإفريقي" بباريس، ووقَع نَفْيُها بعد خمس سنوات من السجن والتعذيب في سجون نظام الميْز العنصري، واغتالها "مجهول" بإطلاق خمس رصاصات من مسافة قريبة، عند باب مكتب المنظمة، بباريس، في التاسع والعشرين من آذار/مارس 1988.



كانت فرنسا مُوَرِّدً ......





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