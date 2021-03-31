بالصور.. ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء العراقي

2021/03/31 | 18:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، العاصمة السعودية الرياض.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد …

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