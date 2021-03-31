عاجل.. مجلس النواب يُصوت على المواد 10 و11 و12 من الموازنة

2021/03/31 | 18:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، على المواد 10 و 11 و 12 من قانون الموازنة العامة لعام 2021.

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