عاجل.. مجلس النواب يصوت على 9 مواد من قانون الموازنة

2021/03/31 | 18:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، على 9 مواد من قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، لغاية الان.

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