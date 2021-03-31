2021/03/31 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ابتكرت مجموعة من العلماء دواءً جديداً لعلاج الصداع النصفي (الشقيقة) ومنع أعراضه بشكل نهائي، وذلك عن طريق الحقن في البطن أو الفخذ.وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الدواء الذي يدعى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالحقن..



علاج جديد يُنهي معاناة مرضى “الشقيقة” المركز الخبري الوطني.

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